Москва, 1 февраля, 2025, 14:01 — ИА Регнум. Чешский сенатор Мирослава Немцова, предложившая повторить для россиян «блокаду Ленинграда», открыто выступила за геноцид в России. Об этом заявил бразильский журналист, аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

Борис Кудояров/РИА Новости

По его словам, западные лидеры перестали скрывать, что симпатизируют фашизму. В ряде европейских стран ненависть к России дошла до пугающего уровня, что вызывает тревогу за будущее региональной безопасности.

«В недавнем скандальном заявлении известный политик заявила, что россияне должны вновь пережить ужасы блокады Ленинграда, тем самым открыто призвав к геноциду», — подчеркнул Лейрос.

Аналитик добавил, что Запад годами пытался спровоцировать в России «голод, хаос и вооружённый конфликт», а потому призывы, прозвучавшие в Чехии, не удивляют. Однако все попытки проваливаются, санкции оказались бесполезны, а российская экономика выстояла в условиях ограничений.

Как сообщало ИА Регнум, ранее экс-председатель палаты парламента Чехии, сенатор Немцова упомянула блокаду Ленинграда, говоря об антироссийских санкциях. Она заявила, что россиянам стоило бы «снова испытать подобное», и потребовала от стран Запада «не ослаблять хватку» и усилить ограничения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя 31 января призыв Немцовой, назвал его проявлением русофобии, граничащей в странах Запада с безумием.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что чешский сенатор признала себя наследницей злодеяний вермахта. Следственный комитет РФ пообещал дать словам Немцовой правовую оценку.

По мнению политолога, профессора НИУ «Высшая школа экономики» Марата Баширова, предложение «повторить блокаду Ленинграда» свидетельствует о том, что чешские политики потеряли нравственные границы. Он призвал срочно внести Немцову и руководство чешского парламента в стоп-листы, чтобы они никогда не смогли приехать в Россию.

Санкт-Петербургский городской суд 20 октября 2022 года признал геноцидом блокаду Ленинграда оккупационными властями, войсками нацистской Германии и их пособниками в 1941–1944 годах во время Великой Отечественной войны. Согласно собранным материалам, жертвами блокады стали более 1 млн человек. Ущерб от действий нацистов и их пособников оценивается примерно в 35,3 трлн рублей по текущему курсу.