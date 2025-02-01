Москва, 1 февраля, 2025, 13:57 — ИА Регнум. Российские бойцы нанесли удар по зданию бывшего завода в Новой Водолаге Харьковской области, где размещались военные Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 1 февраля координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«В Новой Водолагде «Геранька» прилетела в одно из зданий на территории бывшего завода ЖБК. Территория предприятия с 22-го года используется боевиками, туда уже результативно прилетало», — написал Лебедев в Telegram-канале.

Ранее ВС РФ нанесли двойной удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по зданию университета в Кривом Роге, в котором находились военные ВСУ.

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