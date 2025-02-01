Тирасполь, 1 февраля, 2025, 13:56 — ИА Регнум. В городе Слободзея внепризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) пенсионер скончался в больнице от ожогов после того, как пытался обогреть свой дом при помощи электрического утюга. Об этом сообщил пресс-центр МВД непризнанной республики.

«Пенсионер из Слободзеи, который грелся утюгом, скончался в больнице. Это первая смерть за время энергокризиса, которая произошла из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации электрооборудования», — говорится в сообщении.

В ведомстве ранее также сообщали о госпитализации граждан, которые пытались обогревать жилища при помощи утюга в условиях энергокризиса.

Как передавало ИА Регнум, ранее Приднестровье получало российский газ через Украину и Молдавию, но с 1 января Киев прекратил транзит топлива по своей территории. Из-за нехватки энергоресурсов в республике отключили централизованное отопление и приостановили работу почти все промышленные предприятия.

15 января глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что в скором времени начнутся гуманитарные поставки газа из России в объёме, необходимом для населения и предприятий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны оказать гуманитарную газовую помощь.

26 января вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян заявил, что энергетический кризис в Приднестровье грозит превратиться в катастрофу через 10–15 дней.