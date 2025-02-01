Вашингтон, 1 февраля, 2025, 13:54 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп может заключить с президентом России Владимиром Путиным сделку по Украине при определённых условиях. Об этом в интервью Financial Times заявил бывший советник глава Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Chris Kleponis — Pool via CNP/Global Look Press Джейк Салливан

Прежде всего, по его словам, американская администрация должна проявить достаточную выдержку.

«Вопрос в том, сможет ли нынешняя администрация проявить достаточную выдержку, чтобы Путин увидел, что мы собираемся держаться, а издержки будут продолжать расти. В таком случае я действительно считаю, что нужно заключить сделку», — подчеркнул Салливан.

Также экс-советник президента назвал угрозу Трампа ввести против России дополнительные санкции и пошлины в случае, если соглашение об урегулировании не будет заключено, «хорошим шагом».

Как сообщало ИА Регнум, 19 января Трамп подтвердил, что после вступления в должность президента он твёрдо намерен добиться прекращения конфликта на Украине. По его мнению, это нужно для предотвращения третьей мировой войны. 22 января американский лидер поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней.

31 января глава Белого дома в очередной раз заверил журналистов, что намерен поговорить с Путиным о завершении конфликта. Он обмолвился, что уже ведёт «очень серьёзное» обсуждение с Россией по этому вопросу. Каких-то подробностей Трамп не озвучил.

Келлог заявил, что Трамп планирует предоставить Москве и Киеву рычаги для переговоров по урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что американский лидер знает, где надавать, и отлично заключает сделки.

Российский лидер 20 января подчеркнул, что РФ готова к переговорам, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. По его словам, одним из условий для переговоров должно быть заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. К тому же Украина должна будет признать территориальные реалии и вывести войска с территории вернувшихся в состав РФ в 2022 году регионов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 31 января заявил, что разговор лидеров России и США пока не состоялся. По словам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, на сегодня продвижения с организацией контакта президентов двух стран не прослеживается.