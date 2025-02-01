Краснодар, 1 февраля, 2025, 14:14 — ИА Регнум. В акватории Чёрного моря собрали более 178 тыс. тонн нефтепродуктов, ежедневно специалисты обследуют более 970 км берега, сообщает 1 февраля пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«В акватории Чёрного моря обследовано более 6400 квадратных километров, за сутки — 184 квадратных километра, а также обработано сорбентом 50 715 квадратных метров. Всего собрано более 178 тысяч тонн. Спецорганизации утилизируют загрязнённый грунт», — сказано в сообщении ведомства.

В МЧС уточнили, что в Краснодарском крае обследуют 265 км территории, были обнаружены незначительные выбросы нефтепродуктов на береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы.

К этому моменту вывезено почти 177 тыс. тонн загрязнённого песка, за сутки — более 270 тонн. В ликвидации последствий ЧС задействованы около 5 тыс. человек и более 600 единиц техники.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. ЧП случилось в условиях шторма и привело к разливу нефтепродуктов. Экипаж удалось эвакуировать, один человек погиб. Были возбуждены уголовные дела.

По поручению президента России Владимира Путина был сформирован федеральный оперштаб по ликвидации последствий аварии. Сотрудники МЧС и добровольцы участвуют в работе.

Как передавало ИА Регнум, откачка мазута из кормовой части танкера полностью завершилась 25 января. В период с 19 по 25 января из танкера в битумовозы было откачано более 1,4 тыс. т мазута, после чего его перегрузили в 20 железнодорожных цистерн. 31 января специалисты начали демонтаж севшего на мель танкера «Волгонефть-239».