Молдавия, 1 февраля, 2025, 13:41 — ИА Регнум. Компания «Молдовагаз» в субботу, 1 февраля, начала отгрузку первых партий топлива в Приднестровье.

EPA/ТАСС

Передаётся партия в 3 млн куб. м. для поддержания давления в газопроводах, сообщили представители компании.

«Молдовагаз» отгрузила в Приднестровье первые объёмы газа из партии в 3 млн куб. м согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям в правительстве Молдавии», — заявили ТАСС в компании.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что «Молдавагаз» предоставит Приднестровью указанный объём газа в долг. Займ нужно будет возместить в срок до 1 марта, сообщил глава Приднестровья Вадим Красносельский.

Как передавало ИА Регнум, ранее Приднестровье получало российский газ через Украину и Молдавию, но с 1 января Киев прекратил транзит топлива по своей территории. Из-за нехватки энергоресурсов в республике отключили централизованное отопление и приостановили работу почти все промышленные предприятия.

15 января Красносельский заявил, что в скором времени начнутся гуманитарные поставки газа из России в объёме, необходимом для населения и предприятий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны оказать гуманитарную газовую помощь.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что считает поставки гуманитарного топлива в ПМР незаконными и нарушающими санкции. Красносельский обратился в Совбез ООН с просьбой не допустить гуманитарной энергетической катастрофы в регионе. Энергетический кризис в Приднестровье грозит превратиться в катастрофу через 10-15 дней, отмечал 26 января вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян.

Приднестровье может получить российский газ по Трансбалканскому газопроводу, который примыкает к «Турецкому потоку», заявил ранее эксперт по энергетической политике Кирилл Родионов. ПМР и Кишинёву необходимо разрешить касающиеся оформления сделки политические вопросы, отметил он.