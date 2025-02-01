Вашингтон, 1 февраля, 2025, 13:32 — ИА Регнум. Фигурист Максим Наумов, потерявший своих родителей в авиакатастрофе в небе над Вашингтоном, не выступит на предстоящем чемпионате четырёх континентов (ЧЧК) в Сеуле. Об этом говорится на сайте Международного союза конькобежцев (ISU), где в списке участников Наумов теперь значится как запасной.

Raniero Corbelletti/Global Look Press Максим Наумов

Данный турнир будет проходить с 19 по 23 февраля в Сеуле. Право участия в нём 23-летний Наумов завоевал, заняв четвёртое место на чемпионате США по фигурному катанию.

Однако после гибели в недавней авиакатастрофе над Вашингтоном своих родителей, чемпионов мира 1994 года в составе сборной России Евгении Шишковой и Вадима Наумова, спортсмен принял решение сняться с ЧЧК. На сайте указано, что его место займёт американский фигурист японского происхождения Томоки Хиватаси.

Как передавало ИА Регнум, вечером 29 января пассажирский самолёт Bombardier CRJ700 и военный вертолёт Black Hawk столкнулись в воздухе вблизи национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна рухнули в реку Потомак. На борту вертолёта, который принадлежал американским сухопутным войскам, находились трое военных США. На борту самолёта были 64 человека, из них четверо — члены экипажа.

1 февраля посольство РФ в США официально подтвердило гибель россиян в авиакатастрофе над Вашингтоном, среди которых числились Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Также среди пассажиров разбившегося в Вашингтоне самолёта был бывший фигурист Александр Кирсанов, выступавший ранее в танцах на льду.

В ISU завили, что трагическое крушение самолёта с фигуристами в небе над Вашингтоном стало глубоким потрясением для спортивной организации. В союзе также выразили соболезнования всем, кого затронула трагедия.