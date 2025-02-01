Москва, 1 февраля, 2025, 13:28 — ИА Регнум. Сослуживцы пытались ликвидировать беспилотниками бойца Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александра Прокопенко, когда тот собирался сдаться в российский плен.

Александр Полегенько/ТАСС

«Когда ваши взяли нас, мы вошли на ваши позиции, нас ввели, уже начинало темнеть, уже под вечер было дело, и по нам просто начали фигачить наши же FPV-шки», — приводит слова военнопленного «РИА Новости».

Прокопенко добавил, что одного из пленных ВСУ удалось ликвидировать, он же получил контузию и осколочные ранения. По мнению бывшего украинского военного, это делается для того, чтобы военнопленные не смогли ничего рассказать российским бойцам и не попали в обменные списки.

Украинские военные неоднократно сообщали о попытке их ликвидации при сдаче в российский плен. Пленный украинец Андрей Гусляков рассказал, что бойцы ВСУ открыли огонь по своим сослуживицам, когда те решили сдаться солдатам ВС РФ.

Ранее другой боец ВСУ Сергей Наталенко рассказал, как в него стреляли сослуживцы при попытке сдаться в Торецке Донецкой Народной Республики. Военные ВС РФ вынесли с поля боя раненного украинца на руках, затем медики оказали ему необходимую помощь.

Как передавало ИА Регнум, до этого российские военные спасли бойца ВСУ Валентина Мантипорова, которого украинское командование оставило без прикрытия в блиндаже на линии боевого соприкосновения.