Москва, 1 февраля, 2025, 13:29 — ИА Регнум. Организованных российских туристов, по предварительным данным, нет в числе пострадавших в результате ДТП с автобусом в Таиланде. Об этом заявили 1 февраля в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Ранее стало известно, что в Таиланде автобус с туристами слетел с дороги и застрял на горе. Отмечалось, что водитель транспортного средства не справился с управлением. , Также утверждалось, что в числе пассажиров было двое граждан РФ, которые отказались от госпитализации. Авария произошла недалеко от отеля.

«По предварительным данным туроператоров, их клиентов — организованных российских туристов — среди пассажиров не было», — отметили в пресс-службе организации, которую цитирует ТАСС.

Вместе с тем в ассоциации допустили, что автобус совершал рейс по заказу местной «уличной» экскурсионной компании.

Как сообщало ИА Регнум, 2 января в Таиланде произошло ДТП с другим туристическим автобусом, который влетел в двигавшийся впереди автомобиль Toyota Fortuner, после чего врезался в бетонное ограждение. Авария произошла на въезде в курортный город Паттайю. В числе пассжиров были российские туристы.

После ДТП представители туроператора Anex Tour уточнили «Известиям», что в автобусе находился 41 человек — гид, водитель и 39 туристов. Уточнялось, что инцидент случился, когда транспортное средство возвращалось с однодневной экскурсии. При этом пострадали десятки человек.