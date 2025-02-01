Москва, 1 февраля, 2025, 13:28 — ИА Регнум. Из российских высших учебных заведений абитуриентам сложнее всего поступить в Московский физико-технический институт (МФТИ). Это следует из «Мониторинга качества приема в вузы», который провела Высшая школа экономики при поддержке Министерства науки и высшего образования в 2024 году.

Сергей Пятаков/РИА Новости

«Средний балл ЕГЭ, необходимый для поступления на бюджетное отделение в МФТИ, составил в 2024 году 97», — говорится в сообщении.

По данным исследования, второе место в рейтинге занимает Национальный исследовательский ядерный университет (НИЯУ МИФИ) со средним баллом 89,9. Третье место занял Университет Иннополис — 87,5 балла.

В пятерку лидеров по сложности поступления также вошли Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).

Исследователи НИУ ВШЭ заявили, что более 60% выпускников российских школ обеспечены бюджетными местами на очной форме обучения. В сравнении с 2023 годом число бюджетников в вузах выросло на 1,6%.

Как сообщало ИА Регнум, в 2025 году ряд российских вузов будет рассматривать новые индивидуальные достижения абитуриентов в качестве дополнительных баллов к ЕГЭ. В качестве личных достижений на приёмной комиссии 2025/2026 учебного года в РГГУ, РЭУ, РГСУ и ВШЭ начислят дополнительные баллы при целевом поступлении за участие в профориентационных мероприятиях вузов. В МГТУ дадут по 10 баллов за золотую и серебряную медаль.

Кроме того, некоторые вузы пересмотрели приём без вступительных испытаний. МФТИ и МГТУ им. Н. Э. Баумана значительно расширили число олимпиад, дающих право на льготное поступление. Если сравнивать 2025 и 2024 годы, то увеличение составило порядка 15%.

Согласно результатам исследования, проведённого НИУ ВШЭ, во время приёмной кампании 2024 года в число самых популярных вошли педагогические направления. В тройке лидеров по приросту совокупного приёма среди педагогических вузов оказались Уральский государственный педагогический университет (+24,3% к 2023 году), Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина (+8,9%) и Алтайский государственный педагогический университет (+8,1%).

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в 2025 году в вузах ожидается увеличение количества бюджетных мест на приоритетные направления ― инженерно-технические, педагогические и медицинские.