Вашингтон, 1 февраля, 2025, 13:02 — ИА Регнум. Американский журналист Такер Карлсон назвал главу киевского режима Владимира Зеленского лакеем Запада и диктатором. Об этом он заявил в беседе с британским коллегой Пирсом Морганом на своём YouTube-канале.

Kremlin Pool/Global Look Press Американский журналист Такер Карлсон

«Зеленский чрезвычайно непопулярен, потому что он лакей западных сил, продавший свою страну. Украинцы отлично знают, что он обогащается и что это делает всё руководство страны», — отметил журналист.

Карлсон уточнил, что борьба Зеленского против канонической Украинской православной церкви и русского языка, а также устранение всех несогласных являются признаками диктатуры. Ещё одним признаком журналист назвал нелегитимность главы киевского режима, ведь Зеленский не является избранным президентом.

Карлсон также отметил негативное влияние украинского конфликта и поддержки киевского режима на сами Соединённые Штаты, которые, по его мнению, в настоящее время теряют доллар как мировую резервную валюту.

Как передавало ИА Регнум, 30 января Карлсон назвал Украину источником безумия, который делает всё возможное для дестабилизации Запада. Количество зла и преступлений, которые идут из этой страны, очень большое, добавил журналист.

Президент России Владимир Путин в конце ноября отмечал, что Зеленский клянчит у своих западных хозяев как ракеты, так и прочую военную технику. Глава государства также напомнил, что нынешние украинские власти полностью нелегитимны и не имеют права отдавать приказы армии страны.