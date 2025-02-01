Москва, 1 февраля, 2025, 13:08 — ИА Регнум. Высказывания европейских политиков, призывающих повторить для россиян нечто подобное блокаде Ленинграда, не укладываются в голове. Такое нельзя забывать, заявил 1 февраля секретарь Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Roman Naumov/Global Look Press Дмитрий Медведев

Комментируя слова чешского сенатора Мирославы Немцовой, посоветовавшей жителям России «снова испытать подобное», он напомнил, что тысячи советских воинов погибли при освобождении Праги от немецко-фашистских захватчиков в 1945 году.

«Ну как это укладывается в голове, а? Что там с ними произошло?» — написал Медведев. Он подчеркнул, что «таких высказываний забывать нельзя».

Как сообщало ИА Регнум, экс-председатель палаты парламента Чехии, сенатор Немцова упомянула блокаду Ленинграда, говоря об антироссийских санкциях. Она потребовала от стран Запада «не ослаблять хватку» и сделать ограничения ещё более жёсткими.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя 31 января заявление Немцовой, назвал его проявлением русофобии, граничащей в странах Запада с безумием.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что чешский сенатор признала себя наследницей злодеяний Вермахта. Следственный комитет РФ даст словам Немцовой правовую оценку.

По мнению политолога, профессора НИУ «Высшая школа экономики» Марата Баширова, предложение «повторить блокаду Ленинграда» свидетельствует о том, что чешские политики потеряли нравственные границы. Он предложил срочно внести Немцову и руководство чешского парламента в стоп-листы, чтобы они никогда не смогли приехать в Россию.