Бангкок, 1 февраля, 2025, 12:51 — ИА Регнум. Автобус, в котором в числе пассажиров ехали двое граждан РФ, слетел с дороги и застрял на горе в Таиланде. Об этом сообщил 1 февраля телеканал «Звезда».

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По информация журналистов, туристы возвращались с экскурсии. Водитель автобуса не справился с управлением и съехал с дороги. Это произошло недалеко от отеля.

Пассажиров начали спускать с горы. Среди них есть двое россиян. Утверждается, что они отказались от госпитализации.

Это уже не первый случай ДТП, в которое попадали автобусы с туристами в Таиланде. Как передавало ИА Регнум, 2 января автобус с пассажирами, в том числе россиянами, столкнулся с автомобилем в курортном городе Паттайе.

После этого пассажирское транспортное средство врезалось в бетонное ограждение. При этом сообщалось о десятках пострадавших, которых доставили в больницу.

Представители туроператора Anex Tour уточнили «Известиям», что в автобусе с российскими туристами, попавшем в ДТП в Таиланде, находился 41 человек — гид, водитель и 39 туристов. Уточнялось, что ДТП произошло, когда автобус возвращался с однодневной экскурсии.