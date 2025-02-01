Москва, 1 февраля, 2025, 12:45 — ИА Регнум. Мещанский суд Москвы в субботу, 1 февраля, арестовал топ-менеджера «Роснано» Марину Касенкову.

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Её обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Касенковой Марины Анатольевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»)», — сообщили «РИА Новости» в суде.

По версии следствия, в 2017 году трое менеджеров «Роснано», желая скрыть неудовлетворительные результаты экономической деятельности компании, предоставили недостоверные сведения о финансовом положении «Роснано», что позволило избежать отзыва госгарантий и привлечь дополнительное финансирование.

Как передавало ИА Регнум, 31 января в Москве и Московской области были задержаны три топ-менеджера «УК «Роснано». Их подозревают в злоупотреблении полномочиями. Общий ущерб от махинаций составил 43 млрд рублей.

Фигурантами дела стали руководитель компании ― исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян и директор по методологии учёта, налогообложению и отчётности Марина Касенкова. Задержанным грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определённые должности в течение трёх лет.