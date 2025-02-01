Москва, 1 февраля, 2025, 12:42 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо утратил контроль над парламентом, что может привести к преждевременному проведению выборов, заявил 1 февраля доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

Tomas Tkacik/Global Look Press Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

«Сейчас ни оппозиция, ни Фицо не могут сказать, что контролируют парламент. Но это в большей степени бьёт по правительству, чем по оппозиции», — приводит слова Топорнина «РИА Новости».

При этом политолог отметил, что судьба парламента страны на данный момент зависит от президента Словакии. Если он принял решение сформировать новый состав ведомства, то Фицо с большой вероятностью покинет свой пост.

21 января телеканал TA3 сообщил о планах парламента Словакии рассмотреть вотум недоверия правительству. Инициатором выступила оппозиция, которая обвинила кабмин в том, что он «поставил под сомнение ориентацию на ЕС и НАТО».

В тот же день премьер Словакии заявил о подготовке оппозицией «майдана» в стране. По его словам, планируется захват правительственных зданий, создание препятствий для работы правительства. При этом оппозиция намерена опираться на помощь «заграничных сил».

Позже Фицо заявил о действующей в стране группе иностранных экспертов, которая причастна к митингам в Грузии и «майдану» на Украине. Он пообещал принять меры, чтобы не допустить свержения власти в стране.