Варшава, 1 февраля, 2025, 12:45 — ИА Регнум. Польша подняла в воздух дежурные пары истребителей в связи с наблюдающейся «активностью» России. Об этом 1 февраля заявляло оперативное командование родов вооруженных сил страны в соцсети Х.

IMAGO/Cody Froggatt/News Images/Global Look Press

«В нашем воздушном пространстве были подняты польские и союзные самолёты», — говорится в сообщении.

По решению оперативного командующего Польша подняла в небо дежурные пары истребителей. Кроме того, в состояние повышенной готовности привели наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

Польские военные заявили, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с «уязвимыми районами», силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию.

Как передавало ИА Регнум, в предыдущий раз Польша подняла в воздух военную авиацию из-за якобы активности российских сил на Украине 15 января. Командование заявило, что такие меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, которые граничат с «уязвимыми районами».

В декабре Варшава дважды поднимала в небо дежурные пары истребителей из-за якобы активности дальней авиации России ― 25 и 13 декабря. Польские военные назвали поводом для таких действий использование армией России «крылатых и баллистических ракет, а также беспилотных летательных аппаратов против объектов на Украине, в том числе на западе страны».