Москва, 1 февраля, 2025, 12:40 — ИА Регнум. Мошенники начали убеждать потенциальных жертв купить золото, чтобы затем передать его курьеру или продать для зачисления денег на «надёжный счёт». Об этом сообщило 31 января управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России в Telegram-канале.

Gennadii Khameliyanin/Global Look Press

В ведомстве отметили, что злоумышленники переключились на схему «золото вместо перевода», тогда как прежде под видом правоохранителей или сотрудников банков настаивали, чтобы граждане переводили деньги на счета для их «спасения» или «декларации».

Теперь гражданам звонят и убеждают, что им следует приобрести золото в виде слитков или инвестиционных монет, чтобы уберечь деньги от опасности. После этого золото предлагается передать курьеру либо продать в другом банке с зачислением денег на якобы безопасный счёт.

«Почему это работает? Покупку золота проще объяснить работнику банка. Часто используются аргументы, связанные с инфляцией и большим уровнем доверия к драгоценным металлам», — пояснили в МВД.

Правоохранители подчеркнули, что никаких «надёжных счетов» не существует, а требования купить золото не имеют никакого отношения к защите средств. Они призвали обращать внимание на родственников, которые внезапно заинтересовались приобретением золота или решили снять со счёта крупные суммы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее мошенники начали маскировать под обычное сообщение распространяющийся в мессенджере Telegram вирус Mamont. Он способен считывать СМС-сообщения, push-уведомления и фотографии из галереи для получения доступа к платёжным системам, а также воровать личную информацию.

В МВД также предупредили россиян об обманной схеме с дубайским шоколадом. Злоумышленники пытаются выманить персональные данные у граждан через фальшивые интернет-магазины, якобы продающие лакомство.

По информации источника ИА Регнум, в январе мошенники заставили 18-летнюю дочь миллиардера и топ-менеджера газовых компаний Дмитрия Липявко вскрыть сейф с драгоценностями и организовать ограбление родительской квартиры.