Ростов-на-Дону, 1 февраля, 2025, 12:19 — ИА Регнум. Осуждённые за убийства и разбои на юге России члены «банды амазонок» действовали осознанно и согласованно, передаёт «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Валерий Матыцин/ТАСС Виктория Тарвердиева

«Из вердикта следует, что совместное участие Тарвердиевой И. В., Тарвердиевой В. А., Синельника С. А., Синельник А. В. в совершении преступлений в составе устойчивой организованной группы носило осознанный характер» — сказано в материалах дела.

Действия членов банды носили также согласованный характер, что подтверждает тяжесть и количество совершённых преступлений, а также тщательная подготовка к ним.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2023 года Ростовский областной суд огласил окончательный приговор участникам «банды амазонок», совершивших не менее десяти убийств. Четверо подсудимых были осуждены на сроки от 24 до 25 лет лишения свободы за нападение на водителей и полицейских.

Одним из самых громких и жестоких преступлений банды стало убийство семьи бойца нижегородского СОБР Дмитрия Чудакова. В 2009 году «банда амазонок» подстерегла машину, в которой ехали сам Чудаков, его супруга и двое детей, на трассе М-4 «Дон». В совершении преступления был обвинён житель Аксая Алексей Серенко, который два года провёл в СИЗО.

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