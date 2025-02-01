Донецк, 1 февраля, 2025, 12:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённый пункт Крымское в Донецкой Народной Республике. Об этом 1 февраля сообщило Министерство обороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия и освободили населённый пункт Крымское», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Кроме того, в ДНР бойцы ВС РФ нанесли поражение подразделениям механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ, а также формированиям бригады украинской нацгвардии, Бои проходили в районах населённых пунктов Новоалександровка, Дзержинск, Дружба, Лысовка, Славянка, Барановка, Новоандреевка и Котлино.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января стало известно, что российские военные освободили населённый пункт Нововасилевка в ДНР. До этого Минобороны РФ информировало об освобождении населённых пунктов Зелёное и Новоелизаветовка в Донецкой Народной Республике.

26 января появилась информация, что группировка «Восток» ВС РФ освободила Великую Новосёлку.18 января Минобороны РФ обнародовало информацию о том, что российские военные освободили село Времевка.