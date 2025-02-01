Санкт-Петербург, 1 февраля, 2025, 12:10 — ИА Регнум. Правительство Германии могло заранее дать согласие на повреждение газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2». Такое мнение в ходе панельной дискуссии в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов высказал немецкий профессор Ханс Бернхард Вольф.

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«Я считаю вероятным, что немецкое правительство даже заранее согласилось на взрыв газопроводов в ходе секретных переговоров», — процитировало «РИА Новости» профессора.

Газопроводы были подорваны для того, чтобы дешёвый российский газ раз и навсегда перестал поступать в Германию, указал профессор. Вольф считает, что сокращение поставок энергоресурсов из России было инициировано США. Он обратил внимание на то, что во время публичного заявления президента США Джо Байдена об инциденте с газопроводами федеральный канцлер Германии Олаф Шольц находился рядом с ним и выглядел как «исполнитель приказа».

Профессор полагает, что нанесение ущерба экономике Германии, последующая рецессия и падение благосостояния были задуманы США и получили одобрение ФРГ. По его словам, нынешние немецкие власти принимают решения в интересах Вашингтона.

Как сообщало ИА Регнум, обе нитки «Северного потока» и одна нить «Северного потока — 2» были подорваны в конце сентября 2022 года. Инцидент произошёл в исключительных экономических зонах Швеции и Дании.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что подобную диверсию невозможно было осуществить без поддержки на государственном уровне. Он подчеркнул, что подрыв был организован американскими спецслужбами.

В ноябре 2024 года помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что подорвать «Северные потоки» могло только подразделение специального назначения одной из стран, входящих в НАТО. Такие боевые пловцы и соответствующая техника имеется у американских и английских спецслужб, уточнил он.

Бывший министр иностранных дел Австрии, глава Геополитической обсерватории по ключевым проблемам России Карин Кнайсль 24 декабря заявила, что к подрыву газопроводов могут быть причастны четыре страны: Великобритания, Норвегия, Украина и Польша.

Американский журналист Такер Карлсон считает, что подрывы «Северных потоков» были атакой США на Германию, они впоследствии отразятся на НАТО и Евросоюзе.