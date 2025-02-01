Таллин, 1 февраля, 2025, 12:06 — ИА Регнум. Страны коллективного Запада могут лишиться важных ресурсов на Украине, которые перейдут под контроль России в ходе дальнейшего продвижения. Об этом предупредила глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в статье National Interest.

Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

«Важнейшие полезные ископаемые Украины находятся в непосредственной близости от линии фронта. Если эти территории попадут в руки России, Москва и её партнеры получат в своё распоряжение огромные ресурсы, которые позволили бы им консолидировать власть в ключевых отраслях, таких как оборона и энергетика», — указала она в публикации.

Речь идёт в первую очередь о редкоземельных металлах, таких как титан, литий, галлий и графит, которые необходимы для производства высокотехнологичной электроники, ветряных турбин и аккумуляторов для электромобилей, а также они широко используются в аэрокосмической и оборонной промышленности.

По словам министра, мировой переход на экологически чистые источники энергии значительно стимулирует спрос на эти редкоземельные металлы, а утрата доступа к их запасам на Украине не только лишит Запад поставок, но и укрепит стратегические позиции России и Китая в данной сфере.

Как передавало ИА Регнум, в связи с продвижением российских войск на шахте в Красноармейске остановили добычу коксующегося угля. Агентство Reuters информировало, что работа на шахте продолжается только на поверхности, а работников эвакуировали.

Отмечалось также, что только эта шахта продолжала обеспечивать Украину коксующимся углём. Её закрытие приведёт к почти четырёхкратному сокращению объёмов производства украинской сталелитейной промышленности.