Москва, 1 февраля, 2025, 11:58 — ИА Регнум. В России запустили акцию «Помню твой подвиг, родной! Дед у меня за спиной», посвящённую 80-летию Великой Победы. Она запущена в Telegram-канале Комитета семей воинов Отечества.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В проекте предлагают поучаствовать ветеранам спецоперации, чьи деды и прадеды отстояли свободу и независимость страны в ходе Великой Отечественной войны. Желающие принять участие смогут рассказать историю подвига своего предка и о своей службе в зоне боевых действий.

«Дедушку Колю я помню как образ, но остались редкие видеокадры в семейном архиве, на которых я рядом, ещё совсем ребёнок. «Пойдём, внучок, я тебе веточку наклоню, там вишенка спелее», — говорит дедушка. Он не любил рассказывать о войне, но знаю, что в 1943-м приписал себе год, чтобы уйти на фронт. 11 медалей, в числе которых медаль «За отвагу», полученная в 18 лет, «За взятие Вены» и «За боевые заслуги». Связь чувствую, продолжаю его дело, мало того, как и дед, служу в артиллерии», — повествует одна из историй проекта, принадлежащая участнику СВО Илье Виноградову.

Данная акция, организованная совместно с Главным военно-политическим управлением ВС РФ, призвана сохранить память о подвигах солдат Великой Отечественной войны, показать, что нынешние защитники Родины в полной мере унаследовали храбрость и несгибаемый дух дедов и прадедов, укрепить связи между поколениями наших победителей.

Как передавало ИА Регнум, 16 января президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества. Президент предложил сделать это в связи с 80-летним юбилеем Победы. Он также отметил подвиги и героизм участников специальной военной операции.