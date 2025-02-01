Петропавловск-Камчатский, 1 февраля, 2025, 11:38 — ИА Регнум. Уже в ближайшие дни на Камчатке может произойти мощное извержение вулкана Безымянный. Такие прогнозы сделала Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Елена Верещака/ТАСС

Согласно спутниковым данным, ночью 30 января над вулканом зафиксировали большую термическую аномалию.

«Эффузивная активность вулкана постепенно увеличивается, это сопровождается мощными выбросами газа и пара. Вулкан готовится к сильному эксплозивному извержению, которое может произойти в ближайшие три дня», ― говорится в сообщении на сайте группы.

Выбросы пепла могут достигать высоты 10–15 км над уровнем моря.

В Камчатском филиале Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» 1 февраля добавили, что в течение суток вероятны серии поверхностных событий, возможно сопровождавшие пепловые выбросы на высоту до 4000 м.

Вулкан Безымянный расположен рядом с вулканом Ключевской. Его высота составляет 2882 метра.

Как сообщало ИА Регнум, 7 ноября прошлого года на Камчатке произошёл выброс пепла вулкана Шивелуч на высоту 10 км. Облако пепла распространилось в северо-восточном направлении на 22 км в сторону залива Озерной.

Вулкан Безымянный 25 июля выбросил столб пепла на высоту 12 км. Шлейф растянулся на 300 км. В связи с эксплозивным извержением вулкана закрыли туристический маршрут «Вокруг Толбачиков» в Ключевском природном парке.

Специалисты в области геологии, изучающие годичные кольца полуископаемых деревьев, найденных на Ямале, смогли определить точную дату одного из самых масштабных извержений вулкана за последние 10 тыс. лет. Речь идёт о вулкане Кикай, который извергался в 5279 году до нашей эры.