Москва, 1 февраля, 2025, 11:40 — ИА Регнум. Россия продолжит добиваться от властей ФРГ предоставления выплат всем категориям жителей блокадного Ленинграда. Об этом заявила журналистам официальный представитель РФ Мария Захарова.

Global Look Press

«Россия не принимает аргументацию Берлина, не отступит от своих требований и будет добиваться их реализации германской стороной», — сказала она в беседе с «РИА Новости».

По словам Захаровой, МИД рассматривает позицию Берлина, решившего предоставлять выплаты только отдельной группе людей, как откровенную дискриминацию остальных жертв блокады. Официальный представитель ведомства уточнила, что речь идёт не о деньгах, а о восстановлении исторической и человеческой справедливости.

Она также указала на стремление ФРГ увильнуть от признания актами геноцида народов СССР блокады Ленинграда и других преступлений, совершённых нацистами в СССР в период Великой Отечественной войны.

Захарова пояснила, что Берлин использует расплывчатые формулировки о «страшных злодеяниях» и «страданиях», пытаясь замолчать этот вопрос. Официальный представитель МИД подчеркнула, что Россия не позволит Германии сделать это, поскольку для Москвы является принципиальной задача восстановления исторической справедливости в отношении советских жертв нацизма.

Как сообщало ИА Регнум, 27 января президент России Владимир Путин заявил, что блокада Ленинграда немецко-фашистскими войсками в 1941–1944 гг. сравнима с Холокостом. Он напомнил, что жертвами блокады города стали более 1 млн человек. Глава государства добавил, что Россия всегда будет помнить, что свободу от нацизма принёс человечеству именно советский народ.

27 января исполнился 81 год со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, которая продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.