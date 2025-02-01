Москва, 1 февраля, 2025, 11:49 — ИА Регнум. Украинский гражданин, выдавший себя за русского националиста, записал видеоролик с оскорблениями в адрес узбеков. Об этом сообщил 1 февраля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным спецслужбы, Николай Кочмарик, родившийся в Николаевской области в 1984 году, от имени гражданина России «высказался в национал-шовинистической манере» о представителях узбекской нации в сети Интернет.

«Распространённый в социальных медиа видеоролик с его участием вызвал широкий общественный резонанс как у узбекской, так и у российской общественности», — отметили в ФСБ.

Кочмарик находится на территории Украины и поддерживает ВСУ. Заслуживает внимание и то, что его ролик был опубликован на YouTube-канале, подконтрольном литовским спецслужбам.

Инцидент говорит о том, что спецслужбы Украины и Литвы, их зарубежные кураторы целенаправленно создают провокационный контент в попытках подорвать отношения России с партнёрами по СНГ и спровоцировать антироссийские настроения в других странах, говорится в сообщении.

Сотрудники ФСБ регулярно выявляют агентов украинских спецслужб, действующих на территории России, и пресекают их действия, которые координируются из-за рубежа. В частности, как сообщало ИА Регнум, ранее был задержан завербованный киевским режимом российский гражданин, планировавший отравить работников оборонного предприятия в Ярославской области. Предполагалось, что он зальёт опасный химикат в воздуховоды автомобилей.