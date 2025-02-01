Москва, 1 февраля, 2025, 11:19 — ИА Регнум. В киноконцерне «Мосфильм» прошла церемония российской премии «Золотой орёл», в которой принял участие президент РФ Владимир Путин. Кинопремия была показана в прямом эфире «Первого канала».

Александр Щербак/ТАСС Сергей Безруков

Победителем в номинации «Лучший фильм» стала картина режиссёра Алексея Германа-младшего «Воздух», посвящённая блокадному Ленинграду. «Воздух» также получил награды за лучшие визуальные эффекты, лучший монтаж и лучшую работу звукорежиссёра.

Приз в номинации «Лучшая мужская роль» забрал актёр Сергей Безруков за роль в этом же фильме. А за «Лучшую женскую роль» наградили актрису Александру Урсуляк за драму «Смотри на меня!» про бывшую оперную певицу, которая с детьми отправилась в Москву на последние деньги.

Приз за «Лучшую мужскую роль второго плана» получил Роман Мадянов за игру в фильме «Любовь Советского союза». А актриса Елена Лядова была признана лучшей актрисой второго плана за участие всё в той же картине «Воздух».

Как передавало ИА Регнум, Путин в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, признался, что смотрит сказки и былины со своими внуками. Глава государства отметил развитие отечественного кинематографа и согласился, что российское кино стало качественным.