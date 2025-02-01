Вашингтон, 1 февраля, 2025, 11:29 — ИА Регнум. Киевский режим после инаугурации президента США Дональда Трампа возобновил попытки получить доступ к российским активам, замороженным Западом. Об этом 31 января написала газета The Washington Post (WP).

Сергей Корсун ИА Регнум

По информации журналистов, Украина хочет использовать эти средства для финансирования поставок вооружений. Отмечается, что Киев считает, что такое решение изменит ход конфликта, и надеется убедить в этом Трампа.

В публикации отмечается, что киевский режим также полагает, что идея об альтернативном источнике финансирования может заинтересовать Трампа, который хочет прекратить оказание помощи со стороны США. Журналисты подчёркивают, что эти попытки предпринимаются Киевом на фоне продолжающегося наступления российских войск.

В статье также говорится, что украинские чиновники заявляют, что якобы не знают позиции новой американской администрации по этому вопросу. Авторы публикации считают, что для реализации инициативы Киева потребуется более широкая поддержка в Европе.

Они напомнили, что такие страны, как ФРГ и Франция, продолжают выступать против конфискации замороженных российских активов.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог отметил, что покупка киевским режимом американского оружия за счёт замороженных российских активов не сыграет ключевой роли в конфликте на Украине, однако такая опция остаётся. По его словам, использование активов РФ является частью дискуссии по урегулированию конфликта, и о такой возможности осведомлён Трамп.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что ЕС в полной мере ощутит ответные меры Москвы в случае, если доходы от замороженных российских активов передадут киевскому режиму. Она подчёркивала, что Россия располагает «полным арсеналом» ответных политических и экономических мер.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что присвоение Западом российских средств и использование их против России не останутся безнаказанными. Глава государства подчёркивал, что воровство остаётся воровством, невзирая на крючкотворство и попытки Запада «узаконить» свои действия.