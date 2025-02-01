Купянск, Украина, 1 февраля, 2025, 11:09 — ИА Регнум. Командование ВСУ сосредоточило большие силы у посёлка Двуречная под Купянском, освобождённого российскими войсками. Он находится под постоянным огнём украинской артиллерии, сообщил 1 февраля глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Juan Moreno/Global Look Press

«Украинские боевики в направлении Двуречной стянули большие силы и ежедневно обстреливают этот населённый пункт как из артиллерии, так и с применением ударных БПЛА», — написал Ганчев в Telegram-канале.

Так он ответил на обращения жителей посёлка по поводу того, можно ли возвращаться в покинутые дома. Приезжать в Двуречную пока рано, пояснил Ганчев, российским военным предстоит выполнить там ещё много тяжёлой работы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Ганчев отметил, что благодаря освобождению посёлка Двуречная российские силы смогут продолжить наступление в Харьковской области в сторону Волчанска.

Минобороны РФ 28 января проинформировало о переходе Двуречной под контроль группировки войск «Запад». Глава оборонного ведомства Андрей Белоусов поздравил военных, участвовавших в освобождении населённого пункта.

Прежде довольно большой посёлок был районным центром, но в 2020 году Двуречанский район упразднили, а его территорию присоединили к Купянскому району.