Москва, 1 февраля, 2025, 11:06 — ИА Регнум. Украинские власти эвакуируют из Харьковской области в основном молодёжь. Об этом 1 февраля сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Михаил Терещенко/ТАСС

«В основном она (эвакуация. ― Прим. ред.) касается молодых людей и детей. Мы понимаем прекрасно, зачем это делается. Старики их не особо интересуют», ― рассказал в беседе с «РИА Новости» Ганчев.

По его словам, украинские власти принудительно эвакуируют жителей населённых пунктов Харьковской области, расположенные рядом с линией боевого соприкосновения. Сначала их везут в Харьков, потом в западную часть Украины. При этом пожилых людей оставляют выживать в подвалах под обстрелами Вооружённых сил Украины без первой помощи, продуктов питания и возможности добыть себе воды, указал Ганчев.

«Старики некоторые или просто инвалиды не могли себе физически это позволить. И только тогда, когда русский солдат туда зашёл, уже их там из подвалов доставали», ― добавил глава администрации.

Как сообщало ИА Регнум, глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук 30 января призвал жителей региона выехать из прифронтовых районов, граничащих с Донецкой Народной Республикой (ДНР), из-за приближения к ним фронта. При этом он отметил, что на данный момент официальную эвакуацию из прифронтовых районов Днепропетровской области не объявляли.

Назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин 29 января заявил, что из подконтрольной украинским властям Константиновки в ДНР вывезли всех детей. Город находится рядом с линией фронта, поэтому обстановка на данном участке остаётся напряжённой.

22 января Министерство обороны России обнародовало данные о том, что российские военные освободили населённый пункт Западное в Харьковской области. 28 января бойцы ВС РФ освободили посёлок Двуречная. Ганчев подчеркнул, что благодаря этому российские силы смогут продолжить наступление в Харьковской области в сторону Волчанска.