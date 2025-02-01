Москва, 1 февраля, 2025, 11:04 — ИА Регнум. Вступивший в силу в Израиле закон о запрете деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) нарушает общепризнанные международно-правовые нормы и заслуживает осуждения. Об этом говорится в заявлении МИД России.

Abed Rahim Khatib/Global Look Press

«30 января вступили в силу два принятых Кнессетом Израиля закона о запрете деятельности БАПОР на некой «суверенной территории Израиля» и о запрете израильских контактов с представителями организации. Упомянутые законы и совершаемые на их основании действия израильской стороны нарушают общепризнанные международно-правовые нормы и принципы. Подобные произвольные шаги, чреватые самыми тяжёлыми гуманитарными последствиями для палестинцев, вызывают глубокое разочарование и заслуживают осуждения», — указано в заявлении.

В ведомстве уточнили, что агентство, созданное более 75 лет назад на основе мандата ГА ООН, призвано оказывать помощь почти 6 млн нуждающихся палестинцев в таких сферах, как образование, здравоохранение, социальные услуги, улучшение инфраструктуры и условий жизни в лагерях беженцев в соседних арабских странах.

Как передавало ИА Регнум, 28 октября израильский парламент одобрил законопроект о запрете деятельности БАПОР в секторе Газа, в Восточном Иерусалиме и на подконтрольной Израилю территории на Западном берегу реки Иордан. За законопроект, запрещающий представительства БАПОР, деятельность и любое сотрудничество государственных органов с агентством, проголосовали 92 парламентария, 10 выступили против.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации 29 октября также раскритиковал принятый Кнессетом законопроект и подчеркнул, что остановка работы БАПОР будет иметь самые негативные последствия как для Ближнего Востока, так и для самой системы в целом.