Москва, 1 февраля, 2025, 10:49 — ИА Регнум. Трёхкратному олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам Александру Большунову полезно потренироваться в Европе перед возможным допуском к международным соревнованиям. Кроме того, это «возможность пораздражать», заявила олимпийская чемпионка по бегу на коньках, депутат Госдумы России Светлана Журова в беседе с изданием «ВсёПроСпорт».

Комментируя отъезд лыжника на зарубежные сборы, она отметила, что соперники российских спортсменов тренируются на тех объектах, где потом выступают. При этом погодные условия в России сейчас не позволяют полноценно тренироваться — в Сибири стоят 30-градусные морозы, а в европейской части страны наблюдаются плюсовые температуры и нет снега.

«Раньше, когда не было таких возможностей [в России], уезжали в Европу, начинали обвинять. Не сидеть же без тренировок. Заодно есть возможность немного пораздражать из вредности, «я ещё здесь, я в хорошем состоянии». Очевидно же, за Сашей следят», — сказала Журова.

Было видно, что спортсмен в прекрасной форме, хотя и говорили, что ему якобы поддаются и едут в другую сторону, добавила она.

По словам Журовой, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не исключила допуск Большунова, так как заявила «может быть, мы подумаем». К лыжнику не было вопросов ни по поводу допинга, ни в других случаях — поводов для претензий к нему нет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подтвердила, что лыжник Большунов уехал тренироваться в Европу в соответствии с индивидуальным планом. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко уточнил, что спортсмен вернётся через три недели, 20–21 февраля, сейчас он тренируется в Альпах.

По словам спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, Большунов правильно сделал, что уехал тренироваться в Италию, он снова «всех послал, и молодец». Лыжнику нужно использовать все возможности для тренировок, добавил Губерниев.

Заместитель начальника ЦСКА по военно‑политической работе Светлана Ишмуратова отметила, что военнослужащий Большунов согласовал выезд за рубеж.