Санкт-Петербург, 1 февраля, 2025, 10:33 — ИА Регнум. Чешский сенатор Мирослава Немцова, предложившая повторить блокаду Ленинграда, оскорбила память миллиона жертв этой трагедии и признала себя наследницей злодеяний Вермахта. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Ранее Немцова заявила в соцсети X, что русским следует пережить блокаду Ленинграда снова. По её словам, для достижения такого эффекта необходимо усилить западные санкции в отношении России, тем самым «блокируя» не один город, а сразу всю страну.

«Мы не знаем, где были в той войне предки чешского политика, позволившей себе оскорбить память миллиона жертв ленинградской блокады. Держали 900 дней и ночей наш город в огненном кольце и готовились, согласно директиве Гитлера, стереть Ленинград с лица земли со всей его красотой? Или восстали в мае 1945-го против фашистов и встречали хлебом-солью солдат Красной армии, которые спасли от уничтожения красоту Праги?» — возмутился Беглов в беседе с «РИА Новости».

Губернатор напомнил, что 11 мая 1945 года советские солдаты провели Пражскую операцию по освобождению Чехии от остатков немецкой армии, которая стоила жизни более 12 тыс. бойцов Красной армии. При этом он уточнил, что среди граждан республики всё ещё остались участники восстания против фашизма и выразил сожаление, что никто из них не выступил за отставку Немцовой после её слов.

«Долгие годы и десятилетия мы в России старались не вспоминать, что больше половины Вермахта ходило по нашей земле в сапогах чешской фирмы «Бата». А чешская промышленность выпустила в годы войны четверть танков и автомобилей от общей численности танков и автомобилей Вермахта», — добавил Беглов.

Тем не менее, глава региона заявил о желании и дальше рассказывать потомкам не об этих фактах, а о совместной победе СССР и Чехии над фашизмом.

27 января исполнился 81 год со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, которая продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что блокада Ленинграда была беспрецедентно жестокой и циничной. Глава государства обратил внимание, что преступления нацистов не имеют срока давности. Он также заявил, что блокада города являлась лишь частью нацистских бесчинств и геноцидом, оценка которого должна быть незыблемой. Путин напомнил, что от голода и болезней погибли более 1 млн человек.