Белград, 1 февраля, 2025, 10:15 — ИА Регнум. Иностранные спецслужбы пытаются разрушить Сербию изнутри за счёт массовых протестов. Об этом заявил президент страны Александр Вучич в ходе своего выступления перед гражданами.

AP/TASS

«Проблема не в том, что хотят свергнуть меня, проблема в том, что они хотят разрушить Сербию. И то, что мы видим в последние месяцы — это прямая попытка иностранных разведывательных агентств разрушить нашу страну», — отметил Вучич.

Акции протеста в Сербии начались в конце 2024 года после трагического инцидента на вокзале в Нови-Саде, где 14 человек погибли при обрушении бетонного навеса. Участники протестов потребовали отставки ряда руководителей, включая мэра Нови-Сада Милана Джурича и премьер-министра страны.

28 января на фоне непрекращающихся протестов об уходе в отставку заявил глава правительства и лидер правящей Сербской прогрессивной партии (СНС) Милош Вучевич, и весь кабинет министров перешел в статус технического. Вучич тогда пообещал в течение десяти дней принять решение либо о созыве нового правительства, либо о проведении новых парламентских выборов.

Многотысячные митинги, которые лишь набирают обороты, не могут не пугать официальный Белград, тем более что у митингов нет конкретных организаторов, как нет требований выбрать один политический курс, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Богдан Киш.