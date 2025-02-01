Казань, 1 февраля, 2025, 10:16 — ИА Регнум. В Татарстане объявили угрозу атаки беспилотников. Сообщение об этом утром 1 февраля опубликовали в приложении МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Внимание! Республика Татарстан! Опасность атаки беспилотными воздушными судами. Будьте бдительны», — указано в сообщении ведомства.

В пресс-службе аэропорта Казани заявили, что воздушная гавань работает в штатном режиме.

«Рейсы выполняются в соответствии с расписанием», — указано в сообщении в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, ночью 1 февраля силы противовоздушной обороны уничтожили в российских регионах девять дронов Вооружённых сил Украины. По данным Минобороны, семь украинских БПЛА обезвредили над территорией Брянской области, по одному дрону сбили в Белгородской и Саратовской областях.

Кроме того, российские военные в течение ночи обнаружили и уничтожили в северо-западной части акватории Чёрного моря один безэкипажный катер, который следовал в направлении Крымского полуострова.

Утром 1 февраля временные ограничения на приём и вылет авиарейсов вводили в аэропорту Ульяновска. Такие меры приняли для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. В 08:30 мск аэропорт возобновил работу.

29 января Росавиация вводила ограничения на полёты в аэропорту Казани и петербургском аэропорту Пулково. Также временные ограничения на прим и отправку рейсов действовали в аэропорту Мурманска.