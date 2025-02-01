Москва, 1 февраля, 2025, 09:58 — ИА Регнум. Распространяемая в соцсетях информация о том, что пенсии переведут в цифровые рубли, не соответствует действительности. Это фейк, заявил 1 февраля председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он пояснил, что с учётом социальной значимости пенсий государство не может установить единственный способ их получения, даже если речь идёт о традиционных банковских переводах. По словам парламентария, это противоречит государственной политике о выборе формы пенсионных выплат.

«В основе пенсионной системы лежит принцип доступности получения средств, позволяющий каждому пенсионеру выбрать удобный для себя вариант ― наличные, банковский счёт или, например, по почте в отделении, или доставку на дом почтальоном», ― добавил в беседе с ТАСС Гаврилов.

Он подчеркнул, что обязательное введение цифрового рубля ограничивало бы это право. Депутат отметил, что не во всех населенных пунктах есть доступ к интернету и банковским сервисам, что делает перевод пенсии в цифровую валюту невозможным. Гаврилов также подчеркнул, что введение жёстких рамок в этом вопросе неизбежно вызвало бы общественное сопротивление.

«Именно поэтому цифровой рубль не может быть единственной формой пенсионных выплат, и заявления о принудительном переводе пенсий в эту форму не имеют под собой оснований и являются не чем иным, как фейком и очередной уловкой», ― заключил парламентарий.

Как передавало ИА Регнум, ранее Центробанк, опровергая появившиеся в соцсети сообщения, заявил, что россиянам не будут платить пенсии цифровыми рублями. Отмечалось, что граждан призывают следовать инструкциям, требуя отправки письменного отказа от цифровой валюты работодателю, в Центробанк и Пенсионный фонд. Аферисты намеренно подталкивают к необоснованным действиям, создавая панику, указали в регуляторе.

Принудительный перевод пенсионных выплат на цифровой рубль не планируется. У граждан есть право выбрать, каким образом получать пенсии (почтовые отделения, банковские карты и цифровые счета), добавили в ЦБ. Также в Банке России подчеркнули, что проект цифрового рубля пока тестируется, лишь узкий круг людей имеет доступ к валюте.

Закон о внедрении цифрового рубля президент России Владимир Путин подписал в июле 2023 года. Через год глава государства отметил, что запущенная в пилотном режиме Центробанком платформа цифрового рубля показала работоспособность и функциональность. По состоянию на 1 июля 2024 года в этой системе было совершено более 27 тыс. переводов и свыше 7 тыс. оплат товаров и услуг.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал перспективным использование цифрового рубля в бюджетной сфере в реальных расчётах.

В декабре Путин заявил, что с 2025 года цифровой рубль будет использоваться в расчётах в рамках российского бюджета.