Астана, 1 февраля, 2025, 10:14 — ИА Регнум. Евросоюз планирует включить 50 категорий товаров в 16-й пакет антироссийских санкций. Об этом спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан, обсуждавший этот вопрос с властями Казахстана в ходе визита в Астану, заявил в интервью казахстанскому телеканалу Silkway.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он отметил, что санкциями охвачены 60% импортных и экспортных товаров — около 7,5 тыс. продуктов. С Казахстаном обсуждались 50 товарных кодов.

«Я думаю, что 16-й пакет, безусловно, принесёт дополнительные торговые ограничения для тех 50 продуктов, на которые мы просили казахстанские власти обратить особое внимание», — процитировало О’Салливана агентство «Казинформ».

В случае сознательного обхода ограничений Евросоюз, по словам спецпосланника, оставляет за собой право «предотвратить торговлю» с этими участниками рынка.

О’Салливан посетил Казахстан 30 января. За день до этого он заявил на пресс-конференции, что в Брюсселе не настаивают на присоединении Казахстана к санкциям против России. Спецпосланник также утверждал, что Евросоюз не собирается вмешиваться в торговые отношения Астаны и Москвы.

Как сообщало ИА Регнум, казахстанские власти не раз заявляли, что не поддержат санкции против России — одного из крупнейших торговых партнёров Астаны. В частности, 1 декабря заместитель премьер-министра республики Серик Жумангарин подчеркнул, что Казахстан не будет соблюдать ограничения в отношении РФ в ущерб собственным интересам.

В декабре премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страны ЕС разрабатывают 16-й пакет антироссийских санкций. Вероятная дата утверждения очередного пакета ограничений — 24 февраля 2025 года.