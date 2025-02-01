Москва, 1 февраля, 2025, 09:45 — ИА Регнум. В феврале 2025 года в России вступит в силу ряд новых законов. Одним из ключевых нововведений станет увеличение размера материнского капитала на 9,5%, сообщили 1 февраля в Государственной думе.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Материнский капитал вырастет на 9,5%. Его максимальная сумма составит 912 тыс. рублей. Обеспечение всех социальных обязательств, поддержка семей с детьми — это приоритет государства», ― написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Кроме того, по поручению президента России Владимира Путина на 9,5% проиндексируют социальные выплаты и страховые пенсии. Эта норма будет иметь обратную силу и начнет действовать с 1 января 2025 года, что позволит компенсировать рост инфляции и поддержать доходы граждан.

Также вступают в силу очередные изменения, связанные с совершенствованием миграционной политики. В частности, заработает закон, предусматривающий режим высылки незаконных иностранных граждан. Лица, нарушающие законодательство РФ или утратившие право на легальное пребывание в стране, будут депортированы. Спикер Госдумы подчеркнул, что эта мера направлена на повышение безопасности.

Кроме того, в РФ устанавливается административная ответственность за нарушение правил въезда или выезда, а также за оказание услуг иностранным гражданам, включённым в реестр контролируемых лиц, если предоставление таких услуг запрещено.

Как сообщало ИА Регнум, министр труда и социальной защиты Антон Котяков уточнил, что общий размер материнского капитала после индексации в феврале на 9,5% составит 912 тыс. рублей. Это почти на 80 тыс. больше, чем годом ранее. Глава Минтруда добавил, что с 1 февраля сумма сертификата на первого ребёнка вырастет на 60 тыс. и составит до 690 тыс. рублей. При рождении второго ребёнка семья, ранее не оформившая сертификат, дополнительно получит почти 222 тыс. рублей.

Путин в декабре 2024 года подписал указ, согласно которому иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся в России незаконно, обязаны самостоятельно покинуть страну или до 30 апреля 2025 года урегулировать своё правовое положение.

В августе 2024 года глава государства подписал закон, вводящий миграционный режим высылки иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся в стране или нарушивших закон. В частности, закон сокращает срок временного пребывания в России без визы до 90 суток в течение года. Ранее этот срок составлял 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 дней.

В России с 5 февраля полиция получит право выдворять за пределы страны иностранных граждан и лиц без гражданства за ряд правонарушений. Самостоятельно принимать решение по этому вопросу смогут должностные лица МВД.