Ульяновск, 1 февраля, 2025, 09:21 — ИА Регнум. Аэропорт Ульяновска возобновил работу. Об этом 1 февраля сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) в 08:30 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», ― уточнил представитель Росавиации в Telegram-канале.

Об ушедших за время ограничений на запасные аэродромы самолётах не сообщается.

Как передавало ИА Регнум, временные ограничения на приём и вылет авиарейсов в аэропорту Ульяновска ввели утром 1 февраля. В Росавиации уточнили, что такие меры приняли для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.

29 января Росавиация вводила ограничения на работу аэропорта Мурманска для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. Ранее в тот же день временные ограничения на полёты вводились в петербургском аэропорту Пулково и аэропорту Казани.