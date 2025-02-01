Санкт-Петербург, 1 февраля, 2025, 09:16 — ИА Регнум. Профессор из Германии Ханс Бернхард Вольф назвал «позорным министром» главу германского МИД Анналену Борбок. Такое мнение он высказал в докладе, представленном в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов.

Kira Hofmann/Global Look Press Анналена Бербок

Эксперт указал на то, что действующее руководство ФРГ тратит огромные суммы из государственного бюджета на поездки чиновников, на поддержание их имиджа, дорогих парикмахеров и фотографов.

«Они (чиновники. ― Прим. ред.) спускают сотни тысяч евро из денег налогоплательщиков <…> как наша «позорная» министр иностранных дел», — добавил Вольф.

Всё это профессор назвал «тщеславной саморекламой». Также он раскритиковал министра экономики Германии Роберта Хабека. По словам Вольфа, своими действиями политик ввергает немецкую экономику в затяжную рецессию.

Эксперт обратил внимание, что результаты последних земельных (региональных) выборов в ФРГ, которые показали высокий уровень поддержки партий «Альтернатива для Германии» и «Союз Сары Вагенкнехт» со стороны населения, говорят о недовольстве граждан нынешней политикой властей.

Как сообщало ИА Регнум, Бербок ранее не раз подвергалась критике. Политолог Грегор Шпицен напомнил, что немцы вылили на главу МИД ФРГ ушаты грязи за идею отправить миротворцев на Украину. По его словам, за это она получила убийственную порцию критики как со стороны консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), так и от социал-демократов канцлера Олафа Шольца. Кандидат на пост канцлера Германии от ХДС/ХСС Фридрих Мерц назвал спекуляции главы МИД по поводу отправки миротворцев ФРГ на Украину безответственными.

Союз налогоплательщиков Германии ранее проанализировал траты правительства Германии и нашёл статьи, без финансирования которых, по его оценке, можно было обойтись. В том числе были выявлены расходы Бербок на визажиста в размере 137 тыс. евро (более 12 млн рублей).

По данным издания Bild, услуги стилиста ежедневно обходились главе МИД Германии почти в 9 тыс. евро. При этом в 2022 году Бербок стала «самой дорогой» в кабинете министров — 136 552 евро. С 1 января по 20 июня 2023 года расходы на парикмахеров, визажистов, косметологов и фотографов в федеральных министерствах превысили 452 тыс. евро.

В январе прошлого года министра иностранных дел Германии раскритиковали за использование двух самолётов во время зарубежной командировки.