Москва, 1 февраля, 2025, 09:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе личной встречи поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 16-й годовщиной интронизации. Об этом сообщила 1 февраля пресс-служба Кремля.

Гавриил Григоров/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

«Ваше святейшество! Хочу Вас поздравить с Днём интронизации и [поблагодарить] за всё, что Вы делаете не только для православных людей России, а для России в целом», — сказал президент.

Предстоятель Русской православной церкви поблагодарил Путина за поддержку социальных и образовательных начинаний РПЦ. Он отметил, что при нынешнем главе государства в России очень мощно развилась религиозная жизнь, что позволяет говорить о позиции православной церкви как духовного защитника Отечества.

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