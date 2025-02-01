Тегеран, 1 февраля, 2025, 09:00 — ИА Регнум. Ядерными разработками якобы занимается под видом космической программы секретное агентство минобороны Ирана. Об этом сообщил 31 января телеканал Fox News, ссылаясь на доклад Национального совета сопротивления Ирана (NCRI), базирующегося в Париже.

SalamPix/ABACA

Утверждается, что работы идут на объектах, которые прежде считались связанными только с космическими проектами.

«Данные, собранные за несколько месяцев, показывают, что Организация оборонных инноваций и исследований [Ирана] активизировала работу над созданием ядерных боеголовок на объектах в Шахруде и Семнане», — говорится в сообщении.

Представители NCRI упомянули в докладе ракету-носитель Qaem-100, способную, по их мнению, нести ядерную боеголовку. В сентябре 2024 года Тегеран применил её для вывода на орбиту исследовательского спутника Chamran-1.

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