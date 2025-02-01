Саратов, 1 февраля, 2025, 08:41 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела по факту смерти 16-летней пациентки в одной из больниц Саратова. Об этом 1 февраля сообщили в информационном центре ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Отмечается, что к следователям обратилась жительница Саратовской области, которая пожаловалась на ненадлежащее оказание медицинской помощи её 16-летней дочери. Подростка госпитализировали в медучреждение для планового оперативного вмешательства в сентябре 2023 года.

«Заявительница полагает, что неверно выбранная тактика лечения привела к гибели девушки. Отмечается неполнота и затяжной характер расследования», ― говорится в сообщении информцентра СК в Telegram-канале.

В этой связи Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Саратовской области Дмитрию Костину представить доклад о причинах допущенной по уголовному делу волокиты. В СК уточнили, что дело расследуют по ч.2 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее Росздравнадзор заявил, что проверяет сообщения о гибели 16-летней девочки в Саратове во время плановой операции в детской клинической больнице якобы из-за отсутствия крови для переливания.

Как передавало ИА Регнум, 21 января прокуратура Татарстана сообщила о смерти малолетнего ребёнка в одной из частных медицинских клиник Казани. По данным Telegram-канала SHOT, ребёнок умер на приёме у остеопата. В ходе проверки установят все обстоятельства трагического инцидента, а также оценят соблюдение требований законодательства об охране здоровья россиян.

5 декабря 2024 года умерла девочка, которую долгое время не могли перевезти в областную больницу в Ростове-на-Дону из-за отсутствия реанимобиля с аппаратом искусственного сердца. Отмечалось, что ребёнок скончался из-за отёка мозга.

Девочку удалось доставить в больницу после публикации ИА Регнум и обращения в Совет по правам человека, после чего её сразу поместили в реанимационное отделение. Однако медики не смогли спасти ребёнка. Девочка умерла, не приходя в сознание.