Киев, 1 февраля, 2025, 08:13 — ИА Регнум. На всей территории Украины, в том числе в Киеве, включили сирены воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Mykola Miakshykov/Global Look Press

Первой воздушную тревогу объявили в Черниговской области в 00:10 мск. В 3:45 мск сирены зазвучали в Киевской области. Затем предупреждение об угрозе с воздуха распространилось на все регионы Украины. В 07:51 мск тревогу объявили в Львовской, Тернопольской, Одесской и Волынской областях.

Как передавало ИА Регнум, украинский «24 канал» сообщил, что в ночь на 1 февраля на фоне воздушной тревоги серия мощных взрывов прогремела в Киеве. Также, по данным канала, после включения сигнала воздушной тревоги в Одессе были слышны взрывы в нескольких районах города.

По информации издания «Страна. ua», мощным взрывом в Одессе был разбит элитный отель «Бристоль». Отмечается, что обрушился потолок, повреждения получили четыре этажа.

Военкор Евгений Лисицын уточнил, что в «Бристоле» жили иностранные наёмники, в том числе военные британского спецназа SAS.