Курская область, 1 февраля, 2025, 08:25 — ИА Регнум. Экспертам судебной медицины психологически тяжело работать с телами жертв ВСУ в курском селе Русское Поречное. Специалисты понимают, какие страдания перенесли перед смертью мирные люди, сообщил военкор Александр Коц в статье для KP.RU.

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«Судмедэксперта, который едва сдерживает слёзы, я вижу, пожалуй, впервые за четверть века в журналистике», — отметил Коц после беседы с и. о. начальника курского Бюро судебно-медицинской экспертизы Татьяной Балеевских.

По её словам, у пожилых мужчины и женщины были тупые травмы грудной клетки, переломы рёбер, ушибы лёгких. У женщины были повреждены колени, у мужчины — сломано запястье. Это говорит о применённой к ним жестокости.

У другой женщины была травмирована грудная клетка, ей в спину стреляли из огнестрельного оружия, а также воздействовали электротоком, добавила эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, Следственный комитет России установил причастность пятерых военнослужащих 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ к убийству 22 мирных жителей села Русское Поречное под Суджей в период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года.

Один из них, старший солдат Евгений Фабрисенко, взятый в плен российскими военными, подробно рассказал о совершении убийств и изнасилований. По словам пленного, украинское командование приказало зачистить село от мирных жителей. Фабрисенко арестован по решению суда, его обвиняют по статье о теракте, повлёкшем смерть, а также по статье о преступлении против половой неприкосновенности.