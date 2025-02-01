Лондон, 1 февраля, 2025, 08:04 — ИА Регнум. Запад продолжает верить в давно не соответствующие действительности стереотипы о России. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

Иван Шилов ИА Регнум Санкции

Ещё в 1980—1990-х годах на Западе был принят тезис, что Россия — это «бензоколонка, притворяющаяся страной», отметил эксперт в эфире YouTube-канала The Duran.

«Западным политикам настолько приятно верить в это, что они не могут остановиться и притворяются, что так и есть, несмотря на то, что это не соответствует действительности», — добавил Меркурис.

По его словам, все звучащие заявления о том, что санкции приведут к финансовому кризису и разрушению экономики в России, не имели ничего общего с реальностью.

Как сообщало ИА Регнум, 27 января главы МИД всех 27 стран Европейского союза согласовали продление антироссийских санкций, срок действия которых истекал 31 января. Венгрия, вопреки ожиданиям, не стала блокировать эти санкции.

Будапешт согласился продлить санкции против РФ на полгода, потому что Еврокомиссия дала ему гарантии энергетической безопасности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По словам главы венгерского правительства, одной из этих гарантий было обещание добиться от Украины возобновления транзита российского газа.

Россия смогла адаптироваться к зарубежным санкциям, а также нарастила импортозамещение и собственное производство, подчёркивал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он заверил, что Россия продолжит делать всё необходимое для стабилизации экономической динамики и восстановления инвестиционной активности.

Прогнозы Запада в первые месяцы начала СВО о том, что Россия не сможет выстоять и рухнет в экономической сфере, не оправдались. Надежды союзников Киева на подрыв российской экономики даже во многом укрепили РФ и авторитет президента Владимира Путина, написала 3 января американская газета The New York Times.