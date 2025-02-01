Одесса, Украина, 1 февраля, 2025, 07:50 — ИА Регнум. Ударами беспилотников были поражены, предположительно, склады и хранилище нефтепродуктов в городе Измаил Одесской области. Об этом в Telegram-канале сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Uspa.gov.ua Порт Измаил (Одесская область)

По информации Лебедева, было зафиксировано несколько взрывов в районе Измаила 31 января.

«Рано утром был мощный прилёт БПЛА. Взрыв слышали в районе бывшего консервного завода. Потом были ещё два-три взрыва, но уже ближе. Потом пошла вторая очередь», — пояснил подпольщик.

Беспилотники летели со стороны степи, добавил Сергей Лебедев. Очевидцы говорили, что горели склады и хранилище нефтепродуктов в районе элеватора.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 февраля на фоне воздушной тревоги серия мощных взрывов прозвучала в Киеве. На несколько минут раньше сигнал воздушной тревоги включили в Одессе. Потом также были слышны взрывы в нескольких районах города.

Главный вентиляционный ствол шахтоуправления «Покровское», расположенного к западу от Красноармейска в ДНР, заминирован украинскими войсками.

В Одессе вечером 31 января произошёл взрыв, которым был разбит элитный отель «Бристоль». Обрушился потолок, повреждения получили четыре этажа. В «Бристоле» жили иностранные наёмники, в том числе военные британского спецназа SAS.