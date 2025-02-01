Москва, 1 февраля, 2025, 07:38 — ИА Регнум. Силами противовоздушной обороны ночью 1 февраля в российских регионах были уничтожены девять дронов ВСУ, а также ликвидирован безэкипажный катер. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru ПВО в действии

В ведомстве уточнили, что семь вражеских БПЛА обезвредили над территорией Брянской области, по одному украинскому дрону сбили в Белгородской и Саратовской областях.

Кроме того, российские военные в течение ночи обнаружили и уничтожили в северо-западной части акватории Чёрного моря один безэкипажный катер, который следовал в направлении Крымского полуострова.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 31 января в воздушном пространстве России нейтрализовали 49 беспилотников ВСУ. Над Ростовской областью поразили 25 украинских дронов, восемь обезвредили в Волгоградской области, шесть — в Курской, четыре — в Ярославской и по два беспилотника уничтожили над территориями Белгородской, Воронежской областей и Краснодарского края.

В ночные часы 30 января подразделения противовоздушной обороны уничтожили пять дронов ВСУ в небе над двумя регионами России. Над Брянской областью поразили два украинских БПЛА. Ещё три — сбили над территорией Белгородской области.