Филадельфия, США, 1 февраля, 2025, 07:33 — ИА Регнум. Ребёнок, нуждавшийся в медицинской помощи, находился на борту разбившегося в Филадельфии самолёта. Об этом сразу после крушения 31 января сообщила компания — владелец воздушного судна Jet Rescue Air Ambulance.

Bernal Saborio Легкомоторный самолет

«На борту находились четыре члена экипажа и два пассажира — несовершеннолетний пациент и сопровождающий. Выживших нет. Имена не будут обнародованы, пока их семьям не сообщат о случившемся», — пояснили в компании.

По информации соцсетей, в самолёте летели девочка с матерью, они из Мексики, проходили лечение в США.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт модели Learjet 55 разбился вечером. Воздушное судно направлялось в аэропорт Спрингфилд-Брэнсон в штате Миссури.

Борт упал на жилые дома. В самолёте были шесть человек — два пилота, два врача, пациент-ребёнок и его родственник.

Баллоны с кислородом на борту потерпевшего крушение легкомоторного самолёта в Филадельфии могли стать причиной авиакатастрофы. Отмечается, что самолёт был полностью заправлен, после мощного взрыва в жилом массиве от падения воздушного судна был найден кислородный баллон.