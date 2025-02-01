Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил журналистам, что будет говорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным и намерен положить конец украинскому конфликту. О том, что после диалога произойдёт «что-то значительное», американский лидер сообщил журналистам 31 января, но при этом отказался отвечать, был ли уже разговор с президентом РФ. Обсуждением в том числе такого известия ознаменован новый, 1073-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

О необходимости переговоров с Владимиром Путиным Трамп заявлял неоднократно и называл разные сроки, за которые можно разрешить украинский конфликт (за сутки, за 100 дней, за полгода). А Владимир Путин не раз озвучивал, что для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территорий, вернувшихся в состав РФ в 2022 году.

То, что Украина практически полностью утратила собственный суверенитет и без финансовой поддержки Запада продержится не более двух месяцев, Владимир Путин констатировал 28 января. В интервью Павлу Зарубину он также подчеркнул, что достижения мира западным спонсорам достаточно прекратить финансирование и поставку оружия Украине.

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