Ульяновск, 1 февраля, 2025, 07:17 — ИА Регнум. В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на приём и вылет авиарейсов. Об этом утром 1 февраля сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко.

Иван Шилов ИА REGNUM Ульяновск

В Telegram-канале представитель Росавиации уточнил, что временные ограничения ввели на приём и выпуск самолётов для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.

Необходимые меры также принимают экипажи самолётов, авиадиспетчеры и службы аэропорта, заключил Кореняко.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января Росавиация вводила ограничения на работу аэропорта Мурманска. Такое решение приняли для безопасности полётов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимал и не отправлял авиарейсы.

Ранее в этот же день временные ограничения на полёты вводились в петербургском аэропорту Пулково и аэропорту Казани.